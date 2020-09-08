Il finanziamento è regionale con fondi ancge europei, sottolinea Donato Pentassuglia che della questione ha fatto parte di un comizio domenica sera. Il punto non è ovviamente la campagna elettorale di un candidato a tornare nel consiglio regionale della Puglia: descrivere la situazione serve per evidenziare un pericolo che si corre in caso di ritardi. Strada Talsano-Avetrana, litoranea occidentale tarantina, da rifare. Finanziamento di 153 milioni di euro, dice Pentassuglia: finanziamento che si rischia di perdere perché si perde tempo. Entro dicembre scorso andava completata la documentazione e invece “il 9 agosto la Provincia di Taranto ha chiesto altri due mesi di tempo per presentare i suoi documenti”. Due mesi di tempo significa arrivare ad ottobre ovvero in zona-rischio perché è molto vicina alla scadenza del termine, dicembre 2020, superato il quale i soldi verrebbero persi. Centocinquantatre milioni di euro.