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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Potenziata l’assistenza primaria nelle contrade di Monopoli con l’attivazione di tre nuovi studi di Medicina generale che saranno a disposizione delle comunità residenti delle campagne per soddisfare i loro bisogni di salute, anche in zone isolate e difficili da raggiungere. E’ il risultato del protocollo operativo che la ASL di Bari ha condiviso con la Regione Puglia, il Comune di Monopoli, e con i medici di Medicina generale, affinchè, a breve, anche i residenti delle contrade del territorio di Monopoli, possano contare su un’assistenza sanitaria di prossimità, sul posto, senza doversi necessariamente spostare.
Giovedì 8 agosto presso la sede del Comune di Monopoli si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli della iniziativa. Partecipano il presidente della Regione, Michele Emiliano, il direttore generale facente funzioni della ASL, Luigi Fruscio e il sindaco di Monopoli, Angelo Annese.

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