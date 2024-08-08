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2 Maggio 2026
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Con caldo e siccità la partenza in anticipo della vendemmia, stamani a Guagnano nella culla del Negroamaro salentino Coldiretti Puglia

8 Agosto 2024
Al via la vendemmia in Puglia con raccolta grappoli di Negroamaro

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Caldo e siccità fanno scattare in anticipo la vendemmia 2024 in Puglia, mai così precoce, con la raccolta dei primi grappoli di uva Negroamaro e le stime esclusive sull’andamento della campagna vitivinicola e della produzione a livello regionale.

L’appuntamento è giovedì 8 agosto, alle ore 9,00, nei vigneti dell’azienda agricola Scarciglia a Guagnano in provincia di Lecce, nella culla del Negroamaro salentino.

Nell’occasione sarà divulgata una analisi della Coldiretti Puglia con le anticipazioni sull’andamento qualitativo e quantitativo a livello regionale della campagna vitivinicola, sull’export e sui consumi del vino Made in Puglia.

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)


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