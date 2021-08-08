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Puglia: 257756 positivi a test corona virus, incremento di 208 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 8 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 12.543 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 208 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5bcasi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  2.990.851 test.

247.687 sono i pazienti guariti.

3396 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 così suddivisi:

96.188 nella Provincia di Bari;

26.130 nella Provincia di Bat;

20.316 nella Provincia di Brindisi;

45.746 nella Provincia di Foggia;

28.123 nella Provincia di Lecce;

39.950 nella Provincia di Taranto;

879  attribuiti a residenti fuori regione;

424 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.8.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/ZJHII 

 


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