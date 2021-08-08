La medaglia più inaspettata. Marcell Jacobs, oro nei 100 metri di atletica leggera, è il portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020.
L’Italia non aveva mai vinto quanto stavolta: dieci oro, dieci argento, venti bronzo. Totale quaranta medaglie in questa indimenticabile edizione dei giochi olimpici: ogni giorno almeno un azzurro sul podio. Puglia di primissimo valore: tre medaglie d’oro, con Vito Dell’Aquila, Massimo Stano ed Antonella Palmisano, ed una d’argento con Luigi Samele.