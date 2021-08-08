rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Olimpiadi: cerimonia di chiusura, Marcell Jacobs portabandiera dell’Italia Tokyo 2020

8 Agosto 2021
Screenshot 20210808 131848

La medaglia più inaspettata. Marcell Jacobs,  oro nei 100 metri di atletica leggera, è il portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’Italia non aveva mai vinto quanto stavolta: dieci oro, dieci argento, venti bronzo. Totale quaranta medaglie in questa indimenticabile edizione dei giochi olimpici: ogni giorno almeno un azzurro sul podio. Puglia di primissimo valore: tre medaglie d’oro, con Vito Dell’Aquila, Massimo Stano ed Antonella Palmisano, ed una d’argento con Luigi Samele.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione