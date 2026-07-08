Di seguito il comunicato:

Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il drone, denominato “Guardian XL” e sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi con sede a Mogliano Veneto (Treviso), ha battuto il primato mondiale nella categoria dei piccoli Unmanned Aerial Systems (UAS) elettrici sotto i 3 metri di apertura alare. Il volo record si è svolto nei giorni scorsi nelle campagne trevigiane ed ha avuto una durata esattamente di 24 ore e 5 minuti, anche se il drone è atterrato con il 50% della ricarica della batteria e, dunque, avrebbe potuto proseguire la sua missione. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi che gli consentono un peso al decollo di soli 3,1 chilogrammi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante.

“Voli di lunga durata sono già possibili con velivoli solari senza equipaggio molto grandi, con 20-30 metri di apertura alare, mentre la vera difficoltà tecnologica è stata riuscire a superare le 24 ore di missione con un drone elettrico così piccolo, leggero e molto più economico dei modelli maggiori”, spiega Andrea Beggio, amministratore delegato di Vector Robotics. “Questo record mondiale apre delle prospettive molto interessanti: il nostro obiettivo ora è far volare il drone, senza sosta e in maniera autonoma, per giorni o settimane e, in un prossimo futuro, anche per mesi. Le applicazioni sono davvero numerose, in ambito civile e anche militare”.

Il “Guardian XL” può imbarcare un carico utile di circa 200-300 grammi, tra cui telecamere, sensori all’infrarosso o multispettrali e anche ripetitori radio. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, effettuando lunghi voli automatici su aree a rischio e fornendo in tempo reale alle forze a terra indicazioni precise su eventuali focolai. Sarebbe anche molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici. Numerosi gli impieghi anche nel settore della sicurezza e dell’intelligence, potendo controllare silenziosamente dall’alto obiettivi d’interesse per le indagini di polizia o per le esigenze delle forze armate. Imbarcando sul drone un piccolo ripetitore, potrebbe essere usato anche per ristabilire rapidamente i collegamenti radio dei soccorritori in occasione di grandi disastri naturali come terremoti e inondazioni.

Il “Guardian XL” rappresenta un’evoluzione del precedente drone solare “Guardian”, sempre sviluppato da Vector Robotics in collaborazione con la società emiliana NPC Spacemind, che viene già utilizzato da diverse polizie locali e protezioni civili regionali, oltre ad essere stato adottato da alcune forze armate. Viene lanciato a mano da un singolo operatore e può volare fino ad una velocità massima di 90 chilometri orari. Impiega un sistema di trasmissione digitale che garantisce la ricezione di un segnale privo di interferenze, permettendo di inviare alla stazione a terra le immagini raccolte, ma è dotato anche di una scheda di memoria per registrare i dati e poi trasferirli su altri supporti dopo l’atterraggio. E’ capace di volare con temperature esterne tra i -10 e i +45 gradi centigradi e con venti fino a 30 nodi. Il drone ha un raggio d’azione di 10-30 chilometri, determinato dal range di trasmissione della radio di bordo, ma può anche svolgere missioni autonome della durata di giorni o settimane, raggiungendo distanze di centinaia o migliaia di chilometri. Ulteriori informazioni su www.vector-robotics.space/guardian-drones-for-surveying/.