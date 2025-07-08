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Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

8 Luglio 2025
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Il maltempo ieri ha provocato problemi gravissimi in varie zone d’Italia. Nel milanese è morta una donna. In Toscana registrati oltre 27mila fulmini. Oggi l’allerta riguarda numerose regioni (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia il messaggio di allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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