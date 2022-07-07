Matteo Bassetti oggi presente ad Ostuni per “Un’emozione chiamata libro”.
Di seguito, dal sito libropossibile.com:
Venerdì 08 luglio 2022
Piazza Aldo Moro
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20:00Intervengono: Tommaso Ebhardt e Ferruccio De Bortoli
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20:45
Premio Valore Donna BCC San Marzano: Antonella Viola – Il sesso è (quasi) tuttoIntervengono: Emanuele di Palma e Dario VergassolaPresenta: Annamaria Ferretti
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21:30
La scorta di Enrico
Presenta: Gianni Messa
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22:15
Libro 2. Racconti da marePresenta: Mauro Pulpito
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23:00
E ti vengo a cercareInterviene: Gianluca Di FeboIntroduce: Rosella Santoro
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Piazza San Benedetto
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19:00
La Destra verso il futuroIntervengono: Nello Musumeci e Fabrizio Tatarella
Presenta: Francesco Strippoli
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19:30
Capacità contributiva ed equilibri finanziari dei soggetti attiviInterviene: Antonio Felice Uricchio
Presenta: Vito Peragine
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20:00Intervengono: Fiorenza Pascazio, Francesco Roca e Ruggero RonzulliPresenta: Enzo Magistà
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20:45
Oro grigioPresenta: Enzo Magistà
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21:15
Giocatori d’azzardo
Presenta: Stefano Costantini
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21:45
Le ombre degli uomini
Presenta: Ricky Cavallero
Interpete: Lara Maroccini
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22:30
In due sarà più facile restare svegliPresenta: Annarita Briganti
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23:00
Perché no?
Presenta: Giorgia Messa
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La terrazza dei tuffi
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18:30
Il sentiero del viandante innamorato
Presenta: Antonio Gelormini
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19:00
Nuove frontiere di performance management in ambito pubblico. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche d’avanguardiaInterviene: Biagio MazzottaPresenta: Enzo Varricchio
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19:30
I racconti del maestrale
Presenta: Michele Suma
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20:00
Il neurodirittoIntervengono: Antonio Felice Uricchio e Francesco Fimmano’
Presenta: Paola Copertino
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20:30
La linea della vita
Presenta: Maria Cristina Consiglio
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21:00
Imparate dal SudPresenta: Nello Scavo
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21:30Intervengono: Francesca Biagiotti e Valentina Petrini
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22:00
Coprimi le spalle
Presenta: Nicola Grasso
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22:30
Molte riforme per nulla
Presenta: Massimiliano Scagliarini
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23:00
Il cantiere di BertoIntervengono: Nicola Martinelli e Enrica Simonetti
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23:30
Viaggio sentimentale in Puglia
Presenta: Manuela Lenoci
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Balconata Santa Candida
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18:30
Geografie emozionali
Presenta: Mancio di Manciolandia
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19:00
La scuola mascherata
Presenta: Francesco Lenoci
Interviene: Gianmichele Pavone
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19:30
Le ragioni della notte
Presenta: Sonia Mastrodascio
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20:00
PAROLE DI SCIENZAPresenta: Donatella Iacono
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20:30
La transizione ecologica. Il percorso dell’impresa consapevole
Presenta: Lucia D’Accolti
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21:00
Pandemia e Infodemia
Presenta: Francesca Russi
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21:30
Le Matrioske dell’Anima nei labirinti della Dea
Presenta: Manlio Triggiani
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22:00
La responsabilità professionale sanitaria dopo il Coronavirus
Presenta: Mariella Vitucci
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22:30
Degas si confessa
Presenta: Annalucia Leccese
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23:00
Le nuove interpretazioni di Giulio Cesare Vanini
Presenta: Annamaria Mercante
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23:30
Il canto di Messalina
Presenta: Chiara Dell’Acqua
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Il Libro Possibile Caffè
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18:00
Metamorfosi dell’anima
Presenta: Flavio Oliva
Interviene: Antonella Radicci
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18:30
Mamma colorami il cuoreInterviene: Dario Vergassola
Presenta: Maria Luisa Sgobba