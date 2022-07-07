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Bassetti ad Ostuni, la terza serata del Libro possibile a Polignano a Mare Nella città bianca "Un'emozione chiamata libro"

8 Luglio 2022
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Matteo Bassetti oggi presente ad Ostuni per “Un’emozione chiamata libro”.

Di seguito, dal sito libropossibile.com:

Venerdì 08 luglio 2022

Piazza Aldo Moro

Piazza San Benedetto

La terrazza dei tuffi

Balconata Santa Candida

Il Libro Possibile Caffè

 


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