Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Noicattaro:

Il Sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato, torna a denunciare la grave situazione di pericolo determinatasi a seguito della chiusura e successiva soppressione del passaggio a livello posto lungo la strada provinciale per Capurso, chiedendone il ripristino fino alla realizzazione delle opere sostitutive più volte annunciate ma ad oggi ancora prive di copertura finanziaria e di tempi certi.

La posizione del Comune non è nuova.

Già nell’ambito della conferenza di servizi attivata dalla Regione Puglia il 5 dicembre 2022, su impulso di Ferrovie del Sud Est, per il raddoppio dei binari e l’elettrificazione della linea ferroviaria, il Comune di Noicàttaro aveva espresso la propria contrarietà alla chiusura e successiva soppressione del passaggio a livello in assenza di adeguate opere alternative.

Fin dall’inizio, infatti, l’Amministrazione comunale aveva evidenziato come la chiusura del passaggio a livello avrebbe inevitabilmente trasferito il traffico pesante proveniente dalla zona industriale sulla viabilità urbana cittadina, con particolare riferimento a viale XX Settembre, strada che costeggia direttamente il plesso scolastico “Gramsci”.

Per tale ragione, nell’ambito della conferenza di servizi, erano state individuate alcune soluzioni alternative. La prima consisteva nella realizzazione di un’opera provvisoria di allargamento di contrada Calcare, collegando direttamente la zona industriale alla viabilità provinciale e consentendo ai mezzi pesanti di evitare il passaggio nel centro urbano.

La seconda prevedeva la realizzazione dell’opera definitiva: uno scavalco ferroviario tra la S.P. 240 e la S.P. 131, destinato a garantire un collegamento stabile tra la zona industriale e la rete viaria sovracomunale. Ferrovie del Sud Est si era impegnata a progettare l’intervento su contrada Calcare, mentre la progettazione dello scavalco ferroviario era stata demandata alla Città Metropolitana di Bari.

Tuttavia, nonostante il lungo tempo trascorso dall’avvio della conferenza di servizi, nessuna delle opere previste è stata realizzata.

Nel frattempo, il passaggio a livello è stato definitivamente soppresso e il traffico pesante è stato riversato lungo viale XX Settembre, generando una situazione che il Comune considera estremamente critica sotto il profilo della sicurezza pubblica.

«Ogni giorno – evidenzia il Sindaco Innamorato – decine di mezzi pesanti transitano lungo una strada caratterizzata dalla presenza della scuola Gramsci, frequentata da centinaia di bambini e famiglie. È esattamente lo scenario che avevamo previsto e contestato fin dall’avvio della conferenza di servizi».

Nei giorni scorsi, su richiesta del Sindaco, l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, ha riconvocato la conferenza di servizi per fare il punto sullo stato degli interventi. Dall’incontro è emerso che né Ferrovie del Sud Est né la Città Metropolitana di Bari sono state in grado di indicare tempi certi per la realizzazione delle opere né di garantire la disponibilità delle risorse economiche necessarie.

Per tali ragioni il Sindaco ha formalmente chiesto il ripristino del passaggio a livello fino alla realizzazione delle opere sostitutive e ha contestualmente investito della questione il Prefetto di Bari, chiedendo un intervento urgente finalizzato al ripristino di adeguate condizioni di sicurezza. Nelle more della definizione della vicenda, il Sindaco ha inoltre disposto che venga predisposta un’ordinanza finalizzata a vietare il transito dei mezzi pesanti su viale XX Settembre negli orari di ingresso e uscita degli studenti dal plesso scolastico “Gramsci”.

«Il Comune di Noicàttaro ha espresso parere contrario alla chiusura e soppressione del passaggio a livello e aveva chiesto che le opere alternative fossero realizzate prima della sua eliminazione. Oggi ci troviamo esattamente nella situazione che avevamo previsto. Non possiamo continuare ad esporre bambini, famiglie e cittadini a rischi che potevano e dovevano essere evitati. Il passaggio a livello deve essere riaperto fino alla realizzazione delle opere sostitutive oppure devono essere immediatamente individuate soluzioni concrete e finanziate. Su questo non arretreremo di un passo”, conclude il Sindaco Raimondo Innamorato.