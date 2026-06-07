Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie:

L’I.C. Edmondo De Amicis di Grottaglie (TA) si fa portavoce di una nuova visione pedagogica con l’inaugurazione, venerdì scorso, del Giardino delle Emozioni: uno dei primi laboratori a cielo aperto dedicati all’educazione emotiva nelle scuole primarie italiane, in una regione in cui queste competenze rappresentano una risposta concreta ai bisogni del territorio. L’obiettivo è mettere al centro il benessere emotivo di bambini e bambine, promuovere il rispetto e la parità di genere, superare gli stereotipi e prevenire la violenza fin dall’infanzia. L’innovativo spazio è stato co-progettato insieme a studenti, studentesse e insegnanti ed è frutto di un’alleanza virtuosa tra scuola, famiglia, terzo settore, imprese e istituzioni, promossa da ScuolAttiva ETS e Boeing Italia.

I protagonisti dell’inaugurazione sono stati 268 studenti e studentesse (della scuola primaria e secondaria di I grado), che hanno animato la “Spirale dei Sensi”, il cuore del giardino: un percorso ludico-didattico ispirato al gioco dell’oca. Hanno inoltre arricchito l’evento con altri momenti musicali – con un’esecuzione che ha previsto anche l’uso della lingua LIS – e coreografici ispirati al tema delle emozioni. Alla cerimonia pubblica e molto partecipata hanno portato i saluti istituzionali il sindaco Ciro D’Alò e l’assessora alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo Raffaella Capriglia.

Le competenze socio-emotive quali regolazione emotiva, empatia, socievolezza, sono state riconosciute dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) come determinanti per il benessere psico-fisico, il rendimento scolastico e la qualità delle relazioni. Imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni significa anche prevenire quella frustrazione che troppo spesso sfocia in violenza, dentro e fuori la scuola.



L’I.C Edmondo De Amicis accoglie quotidianamente una comunità scolastica di 1.021 alunni, tra cui 35 studenti scolarizzati di origine non italiana e 6 nuovi arrivati dall’estero. Opera in un contesto regionale in cui, nonostante una riduzione della dispersione scolastica del 9,9% nel quinquennio 2020–2025, il tasso rimane all’8,6%, sopra la media nazionale pari all’8,2% (Ufficio Statistico Regione Puglia). Il dato più allarmante riguarda i giovani NEET (non attivi in educazione, lavoro o formazione) nella fascia 15–29 anni, che in Puglia si attesta al 21,4% contro il 16,1% nazionale (Ufficio Statistico Regione Puglia); a livello provinciale, Taranto raggiunge il 34,6% (Università degli Studi di Bari, indagine promossa da Confcommercio Taranto e Camera di Commercio di Brindisi e Taranto). L’I.C Edmondo De Amicis accoglie quotidianamenteOpera in un contesto regionale in cui, nonostantedel 9,9% nel quinquennio 2020–2025, il tasso rimanesopra la media nazionale pari all’8,2% (Ufficio Statistico Regione Puglia). Il dato più allarmante riguarda i(non attivi in educazione, lavoro o formazione) nella fascia 15–29 anni, che in Puglia si attesta alcontro il 16,1% nazionale (Ufficio Statistico Regione Puglia); a livello provinciale,raggiunge il(Università degli Studi di Bari, indagine promossa da Confcommercio Taranto e Camera di Commercio di Brindisi e Taranto).

Il laboratorio all’aperto è solo l’ultimo tassello di “Spazio Emozione”, il progetto per l’educazione all’affettività promosso da ScuolAttiva ETS con il sostegno di Boeing Italia e il patrocinio dell’assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale e del Comune di Grottaglie.

La realizzazione della “Spirale dei Sensi”, in particolare, ha coinvolto anche i dipendenti di Boeing Italia e ScuolAttiva ETS in una giornata di volontariato aziendale condivisa con studenti e docenti, confermando il modello di riqualificazione territoriale partecipata che distingue il progetto.

I commenti dei protagonisti

“Il Giardino delle Emozioni è molto più di uno spazio scolastico: è il simbolo di una comunità che sceglie di investire sulle nuove generazioni e sulla qualità delle relazioni umane – ha dichiarato il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò – . Come amministrazione comunale siamo particolarmente orgogliosi di vedere nascere a Grottaglie un progetto che mette insieme scuola, famiglie, terzo settore, imprese e istituzioni attorno a un obiettivo comune: accompagnare la crescita dei nostri bambini e delle nostre bambine in un ambiente educativo sempre più attento alla persona. Questa iniziativa dimostra che quando il territorio fa rete è possibile realizzare interventi innovativi e concreti, capaci di lasciare un segno duraturo nella vita della comunità. Educare al rispetto, all’ascolto e alla consapevolezza delle proprie emozioni significa contribuire alla costruzione di una società più inclusiva, più equa e più responsabile. Il Giardino delle Emozioni rappresenta un investimento sul futuro di Grottaglie, perché ogni comunità cresce davvero quando cresce il benessere delle sue giovani generazioni“.

“Per il nostro Istituto il Giardino delle Emozioni è l’opportunità di rimarcare l’importanza dello sviluppo delle competenze socio-emotive nel processo di crescita ed apprendimento di ogni individuo – è intervenuta Anna Como, dirigente scolastica I.C. Edmondo De Amicis – . Dare importanza alla percezione del sé e dell’altro risulta essere fondamentale nella costruzione delle mappe emotive del bambino. Formare persone consapevoli delle proprie azioni significa intervenire sulla gestione degli istinti che, spesso, sono alla base dei comportamenti violenti della nostra società. Questa esperienza didattica è, dunque, un modo proattivo di intervenire sulla società futura”.

“Il nostro impegno nell’educazione emotiva fin dall’infanzia è il modo in cui continuiamo a portare avanti la nostra missione: ridurre le disuguaglianze e permettere a ogni bambino e bambina di sviluppare liberamente le proprie potenzialità – ha commentato Simona Frassone, presidentessa di ScuolAttiva ETS – . L’educazione emotiva non è un tema accessorio, ma uno strumento di prevenzione, per superare gli stereotipi e costruire relazioni più autentiche, non violente sin dall’infanzia. Questo giardino, che ne è la dimostrazione concreta, testimonia come gli interventi educativi funzionano quando sono continui, radicati nel territorio e costruiti insieme alla comunità”.

“Per Boeing Italia è un onore contribuire alla nascita del Giardino delle Emozioni all’Istituto De Amicis – ha dichiarato Anna Clementina Veclani, managing director di Boeing per il Sud Europa – . Investire nell’educazione emotiva delle nuove generazioni significa consolidare comunità più consapevoli e inclusive; ecco perché abbiamo collaborato con la scuola, i bambini e le loro famiglie per trasformare uno spazio pubblico in un laboratorio di benessere e ascolto. La partecipazione diretta dei nostri dipendenti conferma il valore dell’investimento aziendale e individuale nel futuro del territorio e della cittadinanza attiva di Boeing nelle comunità in cui è presente“.

Spazio Emozione

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 “Spazio Emozione” ha coinvolto 4.650 studentesse e studenti in 186 classi, raggiungendo 9.300 famiglie in percorsi dedicati all’educazione all’affettività e al ruolo dello spazio come “Terzo Educatore”. A settembre il progetto proseguirà a Roma, presso l’I.C. Luca Ghini, con l’inaugurazione delle prime Aule delle Emozioni.

“Spazio Emozione” porta nelle scuole primarie italiane percorsi e ambienti dedicati alla consapevolezza emotiva, coinvolgendo docenti, studenti e famiglie. Il progetto prevede corsi di formazione certificati dal MIM (Ministero Istruzione e del Merito) per insegnanti, strumenti educativi come il Pronto Soccorso Emotivo e la realizzazione di spazi scolastici innovativi – quali il Giardino delle Emozioni di Grottaglie e le future Aule delle Emozioni dell’I.C. Luca Ghini di Roma – progettati insieme ai bambini secondo il metodo S.E.N.T.O, sviluppato dai formatori di ScuolAttiva ETS.

ScuolAttiva ETS

È una cooperativa sociale che da oltre vent’anni progetta e promuove campagne educative gratuite rivolte alle scuole italiane di ogni ordine e grado. La sua missione è favorire un’educazione capace di includere, motivare e offrire reali opportunità a studenti e studentesse, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a contrastare la povertà educativa, in particolare nei contesti più fragili. Punto di raccordo tra scuola, terzo settore, aziende impegnate nella responsabilità sociale, istituzioni e università, ScuolAttiva trasforma il dialogo tra profit e non profit in un’alleanza virtuosa a beneficio delle giovani generazioni. Attraverso progetti tematici e percorsi formativi, sensibilizza ragazzi e ragazze sui grandi temi sociali, valorizzando talenti, consapevolezza e senso critico.

Negli ultimi cinque anni ha coinvolto oltre un milione di beneficiari, raggiungendo nel solo 2025 più di 10.000 scuole in tutta Italia, offrendo esperienze che promuovono partecipazione attiva e cittadinanza responsabile. ScuolAttiva ETS crede nell’educazione attiva e inclusiva come leva fondamentale per costruire un futuro in cui ogni giovane possa accedere alle stesse opportunità e sviluppare liberamente aspirazioni e potenzialità.

Boeing

Azienda aerospaziale leader a livello mondiale e principale esportatore degli Stati Uniti, Boeing progetta, produce e fornisce servizi di manutenzione ad aeromobili commerciali, prodotti per la difesa e sistemi spaziali per clienti in oltre 150 Paesi. La forza lavoro e la rete di fornitori di Boeing negli Stati Uniti e nel mondo alimentano l’innovazione, le opportunità economiche, la sostenibilità e l’impatto nelle comunità. Boeing è impegnata a promuovere una cultura fondata sui valori fondamentali di sicurezza, qualità e integrità.

Boeing è presente in Italia da 75 anni e ha un rapporto di lunga tradizione con l’industria aerospaziale e di difesa, con le forze armate e con le compagnie aeree. La collaborazione comprende partnership con Leonardo nel programma 787 Dreamliner, 767 e per la fornitura degli elicotteri Chinook CH-47F operati dall’Aviazione dell’Esercito. Altre collaborazioni con la supply chain includono, tra l’altro, la partnership con GE Aerospace attraverso Avio Aero – a GE Aerospace Company – sui motori GEnx e GE90 e con UmbraGroup, le cui viti a ricircolo di sfere sono installate su tutti gli aerei passeggeri Boeing. Boeing vanta una collaborazione con 30 fornitori diretti e numerosi indiretti. I quattro aerei di rifornimento in volo KC-767A dell’Aeronautica Militare, che si sono distinti nello svolgimento di importanti missioni nel corso dell’emergenza COVID-19 e nell’operazione Aquila Omnia, hanno quasi raggiunto le 50.000 ore di volo operative. La Marina Militare opera il velivolo a pilotaggio remoto ScanEagle, che grazie alla sua leggerezza e all’elevata autonomia e precisione, permette di effettuare missioni di ricognizione a lunga distanza, aumentando in modo significativo la capacità di sorveglianza delle unità navali. Boeing ha circa 150 dipendenti diretti in Italia – dislocati tra Roma, Pratica di Mare (RM), Pomigliano d’Arco (NA), Foggia, Grottaglie (TA), Milano, Lonate Pozzolo, (VA), Vergiate (VA), Tessera (VE), Brindisi, Sigonella (SR) – che lavorano nella gestione dei rapporti con partner e fornitori, nei servizi operativi, nelle attività commerciali, nel marketing e nella comunicazione.