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Ondata di Calore

Di seguito il bollettino ondate di calore emesso dal ministero della Salute:

Citta’ 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024
.ANCONA Livello0 Livello0 Livello1
.BARI Livello0 Livello1 Livello2
.BOLOGNA Livello0 Livello1 Livello0
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello1
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello1
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello0 Livello0 Livello0
.FROSINONE Livello0 Livello1 Livello0
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello1 Livello0
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.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello1
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.PESCARA Livello0 Livello0 Livello0
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.RIETI Livello0 Livello0 Livello0
.ROMA Livello0 Livello1 Livello0
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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