Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 8 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 8302 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 134 casi positivi: 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.542.091 test.

227.679 sono i pazienti guariti.

17.331 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.572 così suddivisi:

94.734 nella Provincia di Bari;

25.427 nella Provincia di Bat;

19.483 nella Provincia di Brindisi;

44.928 nella Provincia di Foggia;

26.687 nella Provincia di Lecce;

39.151 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione;

362 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/mkWIB

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Di Francesco Santoro:



Intanto dal brindisino giunge la notizia della positività alla variante delta (non si usano più nomi di nazionalità) di dieci persone, nove a Brindisi e una a San Vito dei Normanni. I contagiati dal nuovo e più temibile ceppo del Covid-19 sono stati rintracciati e isolati.