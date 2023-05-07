Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Dogma95, società di riferimento degli eventi live nel Sud Italia, nata dalla sinergia tra le già note realtà: Musica e Parole, MilanoK3 e PM Eventi, annuncia tutte le date della terza edizione dell’Oversound Music Festival.
Articolo31, Luchè, Mr Rain, Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Black Eyed Peas, Piero Pelù, Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra, Jethro Tull, Massimo Ranieri, Nek & Francesco Renga, Giorgia, Coma Cose, Levante, Tananai, Rocco Hunt, sono gli artisti che compongono la ricca line-up dell’Oversound, l’attesissimo Festival che grazie al successo delle prime due edizioni, a partire da quest’anno oltre alla Puglia conquista anche il territorio lucano, abbracciando così le città di Matera, Lecce, Gallipoli, e Molfetta.
“Stiamo investendo molte risorse per portare a Matera un Oversound Music Festival unico, un mix di generi e ospiti che possano garantire un’eterogeneità culturale per soddisfare una vasta gamma di pubblico.” – dichiara Angelo Calculli, tra i direttori artistici di Dogma95.
Un Festival inclusivo che accoglie i più svariati generi, per tutti i palati musicali: dal pop al rap, dal jazz all’alternative hip-hop e al rock progressivo. Un’occasione per poter gustare dal vivo la musica dei più grandi artisti nazionali ed internazionali, all’interno di location suggestive come il Castello Tramontano di Matera, in pieno stile aragonese oppure la Banchina San Domenico dalla quale ammirare il meraviglioso mare di Molfetta.
Luoghi intrisi di storia, arte e cultura, quelli di Puglia e Basilicata, dove prende vita l’Oversound Music Festival che attraverso l’entertainment, punta alla valorizzazione del territorio offrendo agli autoctoni e ai turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, una palette di eventi live imperdibili, ideati ad hoc per offrire a tutte le generazioni una stagione concertistica esplosiva.
Il calendario completo di tutte le date dell’Oversound Music Festival:
§ JETHRO TULL
29 GIUGNO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ JIMMY SAX & SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA
30 GIUGNO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ PIERO PELÙ
07 LUGLIO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ LEVANTE
09 LUGLIO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ GIORGIA
13 LUGLIO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ MR RAIN
14 LUGLIO 2023
MOLFETTA, Banchina San Domenico
§ ROCCO HUNT
21 LUGLIO 2023
MOLFETTA, Banchina San Domenico
§ FIORELLA MANNOIA & DANILO REA
30 LUGLIO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ LUCHÈ
01 AGOSTO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ NEK & FRANCESCO RENGA
01 AGOSTO 2023
LECCE, Palalive
§ NEK & FRANCESCO RENGA
02 AGOSTO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ MR RAIN
03 AGOSTO 2023
LECCE, Palalive
§ MASSIMO RANIERI
03 AGOSTO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
§ NEK & FRANCESCO RENGA
04 AGOSTO 2023
MOLFETTA, Banchina San Domenico
§ TANANAI
08 AGOSTO 2023
GALLIPOLI, Parco Gondar
§ BLACK EYED PEAS
13 AGOSTO 2023
LECCE, Palalive
§ ARTICOLO31
19 AGOSTO 2023
LECCE, Palalive
§ COMA COSE
25 AGOSTO 2023
MATERA, Parco del Castello Tramontano
Biglietti disponibili su TicketOne e TicketSms
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Link Ufficiali OVERSOUND MUSIC FESTIVAL
DOGMA95, società di riferimento nell’organizzazione di eventi live in Sud Italia, nasce dalla sinergia tra Musica e Parole, MilanoK3 e PM Eventi. Nel 2023 porta a Matera l’Oversound Music Festival, già presente in Puglia nelle precedenti due edizioni.