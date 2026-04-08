L’immagine è tratta da un video di Telemolise. La frana di Petacciato ha deformato in quel territorio i binari e così la linea ferroviaria Pescara-Bari è interrotta. Così come è chiusa l’autostrada A14 nella zona, a causa di problemi alla struttura stradale. La situazione è critica e di fatto isola quasi anche la Puglia nel versante adriatico, almeno per i collegamenti via terra.

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Di seguito la comunicazione di Trenitalia:

Aggiornamento

La circolazione permane sospesa tra Montenero di Bisaccia e Termoli a seguito di un movimento franoso nella località di Petacciato.

I treni a lunga percorrenza possono subire limitazioni di percorso o essere instradati su percorsi alternativi con aumento del tempo di viaggio.

I tecnici di RFI sono presenti sul posto per avviare le operazioni di ripristino non appena le condizioni lo consentiranno.

Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione.

Tareni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di mercoledì 8 aprile:

• FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno oggi ha origine da Pescara.

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25): il treno oggi ha origine da Pescara.

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona e Rimini.

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): il treno oggi è cancellato.

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (11:27): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno oggi ha origine da Pescara.

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:00) – Lecce (18:50): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli.

• FR 8820 Taranto (9:15) – Milano Centrale (18:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini e Cesena.

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno oggi ha origine da Pescara.

• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:56): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.

• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno oggi ha origine da Pescara.

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

• FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:57): il treno oggi è cancellato.

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno oggi non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno oggi ha origine da Pescara.

• FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30): il treno oggi ha origine da Ancona.

• IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45): il treno oggi ha origine da Ancona.

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:19): il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): il treno oggi ha origine da Ancona.

• IC 604 Ancona (8:38) – Milano Centrale (13:40): il treno oggi è cancellato.

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

• IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno oggi ha origine da Ancona.

• IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49): il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

• IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno oggi ha origine da Ancona.

• ICN 758 Lecce (19:41) – Milano Centrale (7:05): il treno oggi è cancellato.

• ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:15): il treno oggi è cancellato.

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno oggi non effettua le fermate di Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza.

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno oggi non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51): il treno oggi è cancellato.

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno oggi è cancellato.

Nota della redazione: per ogni aggiornamento consultare sempre il sito di Trenitalia.