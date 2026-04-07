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2 Maggio 2026
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Accordo quadro fra Regione Basilicata e Agenzia spaziale italiana Ratificato dalla giunta

8 Aprile 2026
GIUNTA REGIONE BASILICATA

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale della Basilicata ha ratificato lo schema di  “Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale in materia di spazio e aerospazio” con l’Agenzia Spaziale Italiana.

Una sinergia finalizzata alla messa in opera  di  iniziative  tramite specifiche convenzioni operative.

Tra i progetti da realizzare  ci sono:

— azioni di comune interesse nei settori dell’Osservazione della Terra, delle Telecomunicazioni, del Monitoraggio dei detriti spaziali(space situational awareness) e della Navigazione Satellitare

 

— implementazione e progettazione di un ecosistema dell’innovazione spaziale regionale per incentivare la cooperazione tra le imprese, Università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, organizzazioni del Terzo settore

 

— partecipazione congiunta  alla formulazione di  proposte di studio ed evoluzione in ambito nazionale europeo e internazionale con particolare riferimento all’area mediterranea

 

— progetti nel settore del Piano strategico space economy, in rapporto alle linee programmatiche “Telecomunicazioni Satellitari(Mirror GovSatCom) e Supporto a Copernicus(Mirror Copernicus)

 

— collaborazioni interregionali mirate a una più ampia condivisione, a partire da considerazioni di prossimità geografica come la Regione Campania e la Regione Puglia

 

–programmi in coadiuvazione con la Base Nazionale dell’ASI Centro Spaziale G. Colombo localizzata in Matera.

 

Il coordinamento e verifica dell’Accordo saranno  praticati dal Comitato di Supervisione formato da due membri incaricati dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla Regione Basilicata. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti.

Durata dell’ intesa? Cinque anni, dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovata solo previo documento scritto tra le Parti.

 

 


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