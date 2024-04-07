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Fisco e giustizia: incontro a Bari Oggi pomeriggio

8 Aprile 2024
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Di seguito il comunicato:

A Bari, Lunedì 8 aprile 2024 alle ore 18.30, presso Tenuta Terra Nobile (Via Bitritto 101) proseguirà ciclo di incontri che Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, ed Enrico Costa, deputato di Azione, hanno lanciato lo scorso agosto e che li sta portando a girare l’Italia per discutere dei temi che li vedono tra i massimi esperti a livello nazionale e tra i più attivi nelle dinamiche parlamentari: Fisco e Giustizia.

 

Questo tour dal titolo “Insieme si può” dimostra come il legame e le battaglie politiche trovino il proprio senso nella comunanza e vicinanza di valori.

Come spiegano Marattin e Costa –  “ogni proposta politica non può esimersi dall’affrontare il tema dell’economia e del fisco come quello della giustizia con un’impostazione liberale che entrambi esprimiamo ogni giorno nell’attività parlamentare, che offra ai cittadini una valida alternativa all’attuale bipopulismo e che si confronta su temi economici e sociali con un approccio dialogante e garantista. La nostra identità è chiara. Non ci sono secondi fini: semplicemente abbiamo voglia di confrontarci e di discutere con chi ci ha votato, ma anche con chi non l’ha fatto”.

 

L’evento è organizzato da Stefano Franco.

 

È possibile prenotare un posto in sala – fino ad esaurimento – attraverso la piattaforma internet Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fisco-e-giustizia-da-liberali-insieme-si-puo-bari-863859425797


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