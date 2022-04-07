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“La felicità degli infelici”, oggi presentazione a Martina Franca Villaggio del fanciullo

8 Aprile 2022
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Di Evelina Romanelli:

Viene presentato oggi alle 18 nel Villaggio del Fanciullo di Martina Franca il primo romanzo di Mino Grassi “La felicità degli infelici”. Una storia che ne abbraccia tante, un intreccio di vite vicine a tutti noi. Dal sud della Puglia, dalla Murgia barese, dove pagina dopo pagina ci si immerge in una realtà sulla quale spesso le luci si abbassano e andrebbero invece puntate. Il romanzo, edito da Ventotto Edizioni, è “un progetto sociale e non imprenditoriale” come lo stesso autore sottolinea, una collana di perle, di amori ultimi e passioni, di tempi lontani raccontati al tempo del Covid , tra le fredde mura di una RSA.
Si avvicendano eventi di uomini e donne nati negli anni ’30 e ’40 costretti a fare i conti con la povertà del nostro Sud, condannati ad un destino complicato dal punto di vista lavorativo e morale. Durante la presentazione interverranno padre Vincenzo Carucci, la Fondazione Miceli nella persona della presidente Margherita Di Campi, il CAV con il contributo del presidente Gianni Genco, il docente Alberto Maiale e la voce di Paola Masciulli per le letture di alcuni passi del romanzo.
Tutti i fondi della serata, ricavati dalla vendita del romanzo, saranno devoluti al progetto “adotta una mamma” a beneficio di tutte quelle donne, tante purtroppo, che versano in condizioni di disagio.
Un appuntamento sociale e culturale a cui impossibile mancare.

 

 

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