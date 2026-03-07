“Divertiamoci in sicurezza” è la campagna lanciata da Aise agli operatori del settore ho.re.ca
“Zero alcool by Ivan” ospita oggi a Levante prof, in programma a Bari (Fiera del Levante, stand di Degiorgio distribuzione) i workshop organizzati da Aise alle 12 e alle 17.
interventi previsti: Daniele Delgenio, presidente Cna Puglia; Pietro Petruzzelli, assessore alle Attività produttive del Comune di Bari; Michele Acciarino, agronomo; modera Mariangela Palazzo. Al workshop della mattina intervento previsto di Vinuci Vini dealcolati, nel pomeriggio Zemei drinks per i mocktail.
Zero alcool: oggi a Bari Levante Prof
“Divertiamoci in sicurezza” è la campagna lanciata da Aise agli operatori del settore ho.re.ca