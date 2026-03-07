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3 Maggio 2026
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Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteo

8 Marzo 2026
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste c’è, in parte, la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli,
fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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