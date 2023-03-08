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Martina Franca: stasera a teatro Francesco Paolantoni Verdi

8 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sarà una “festa della donna” a teatro per il pubblico di Martina Franca. Mercoledì 8 marzo c’è Francesco Paolantoni con il suo spettacolo “O…Tello, O…io!” (porta ore 20.30, sipario ore 21.00), nell’ambito della stagione teatrale 2022/2023 promossa dal teatro Verdi, storico contenitore della Valle d’Itria riconosciuto bene di interesse storico architettonico dal Ministero della Cultura e attrattore culturale della Regione Puglia. Lo spettacolo di Francesco Paolantoni, inizialmente previsto il 7 marzo, è stato posticipato al giorno successivo per motivi organizzativi, ovvero mercoledì 8 marzo. Ovviamente restano validi gli stessi titoli di ingresso già emessi. Uno spettacolo che con una scrittura ispirata alla commedia dell’arte, dal ritmo veloce, e con il meccanismo del “teatro nel teatro” racconta le disavventure di una compagnia amatoriale che nel primo atto è intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà l’indomani sera. Il primo atto, infatti, si sviluppa tra il tentativo di provare lo spettacolo, le deliranti discussioni interpersonali tra i vari attori, le dissertazioni psicologiche sui rapporti e la disperazione per la notizia che l’attore che avrebbe dovuto interpretare proprio il protagonista non verrà più, l’unica soluzione è che il regista stesso dovrà interpretare Otello senza però conoscerne la parte. Nel secondo atto, con il palcoscenico diviso in due, da una parte lo spettacolo in corso e dall’altro i camerini, si assisterà simultaneamente e contemporaneamente sia alla impietosa messa in scena di Otello, che agli strambi eventi degli attori affrontati nei camerini. Biglietti in prevendita al botteghino, oppure sul sito www.teatroverdi.eu

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