Di seguito il comunicato:

Tradizione, creatività e partecipazione popolare tornano protagoniste con la 42ª edizione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi pugliesi. La manifestazione si svolgerà nelle giornate dell’8, 15 e 17 febbraio 2026, confermandosi come punto di riferimento per il territorio salentino e non solo.

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco di Corsano, con il sostegno del Comune di Corsano, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Puglia, inserendosi pienamente nel percorso di tutela e promozione delle tradizioni identitarie portato avanti da Unpli sul territorio regionale.

Cuore pulsante dell’evento saranno le sfilate dei carri allegorici, frutto del lavoro delle storiche scuole di cartapesta, che nei mesi precedenti hanno operato all’interno dei capannoni della zona industriale cittadina, dando vita a opere di grande impatto scenografico e contenutistico. I carri, realizzati da gruppi provenienti da Corsano e dai comuni limitrofi, affronteranno temi legati alla tradizione carnevalesca, all’attualità e alla riflessione sociale, attraverso il linguaggio simbolico e creativo della cartapesta: Il gruppo “Mare di guai” di Corsano, coordinato dal capocarrista Marco Chiarello, parteciperà con il carro dal titolo «Carnevale, una magia da tramandare», un’opera che intende raccontare il significato profondo del Carnevale, tra tradizione, divertimento e riflessione. Il gruppo “Mir” di Corsano, guidato dal capocarrista Roberto Buccarello, porterà in gara «Il Paese dei farlocchi», una rappresentazione dal taglio ironico e satirico, con particolare attenzione al mondo dei più piccoli. Dalla vicina Patù arriva il gruppo “Picca ma boni”, con i capicarristi Francesco De Nuccio e Sergio Abaterusso, che presenterà «La magia del Carnevale», un’opera ambientata nella città di Venezia e pensata per coinvolgere in particolare le nuove generazioni. Completa il quadro il gruppo “Quelli che il Macello” di Corsano, capitanato da Carlo Morrone, con il carro «Pandora: la speranza tra le ombre», ispirato al mito classico e incentrato su un messaggio di fiducia e resilienza.

«Il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura popolare pugliese – dichiara Rocco Lauciello, Presidente di Unpli Puglia – è un evento che nasce dal lavoro volontario delle Pro Loco, dal coinvolgimento delle comunità e dalla capacità di tramandare saperi, creatività e senso di appartenenza, per il coinvolgimento delle nuove generazioni e per la capacità di rinnovarsi nel rispetto delle proprie radici storiche. Manifestazioni come questa dimostrano come le tradizioni possano diventare strumenti concreti di promozione culturale e turistica dei territori».

Al termine delle sfilate, una giuria assegnerà il trofeo messo in palio dalla Pro Loco di Corsano al carro vincitore, suggellando un’edizione che si preannuncia ricca di spettacolo, partecipazione e valore culturale.