Di seguito un comunicato diffuso da AncheCinema:

Continuano le repliche dello spettacolo Due in una mutanda dell’Anonima G.R.: un successo travolgente che, a partire dal 25 dicembre, ha registrato platee piene, per un totale finora di più di 3000 spettatori. Lo spettacolo teatrale ha sfidato grandi titoli in programmazione nei cinema del capoluogo e una notevole contro-programmazione, confermando l’Anonima G.R. come una delle compagnie teatrali di maggior successo in ambito regionale e il Teatro AncheCinema come centro culturale in grado di valorizzare progetti artistici e di accogliere vasti pubblici nei propri spazi rinnovati.

Lo spettacolo Due in una mutanda verrà replicato altre sette volte nei sabati (ore 20.30) e nelle domeniche (ore 19.00) compresi tra il 10 e il 25 gennaio.

L’Anonima G.R. propone da oltre 50 anni un teatro comico surreale. Con più di 40 produzioni teatrali, in Puglia l’Anonima G.R. è la compagnia di teatro comico tra le più note, grazie anche alla serie televisiva “Catene” prodotta per Telenorba, andata in onda per 10 anni con oltre 400 puntate.

DUE IN UNA MUTANDA

Biagio e Ketty sono due gemelli siamesi ormai avanti con gli anni, che decidono di separarsi dopo un’esistenza trascorsa nel loro guscio di abitudini, fatto di appuntamenti con i programmi tv, hobby e collezionismi fuori dal mondo, medicine e orari del pranzo e della cena, rinfacciandosi continuamente la vicendevole mal sopportazione e imprecando contro il destino che non gli ha concesso una vita indipendente.

In teatro, rappresentare la vita e la storia di due gemelli siamesi, è opera ardua per gli interpreti che devono necessariamente recitare attaccati rinunciando alla propria gestualità, per sincronizzazione movimenti resi possibili da lunghe prove ed allenamenti continui e poter dare al pubblico la suggestione del loro effettivo attaccamento fisico e psicologico.

Non hanno mai smesso di aspirare a vivere una vita normale, da singoli, pur essendo fortissimo l’attaccamento l’uno all’altra, che va oltre l’amore fraterno, entrando nel sistema simbiotico dei due, consolidato in tanti di vita in un solo corpo.

I due raccontano i loro sentimenti, le loro aspettative, il bisogno di entrambi di avere dei partner, possibili amori che fanno sbocciare virtualmente sui social ma non hanno il coraggio di avvicinare per paura di un netto rifiuto se scoprissero il loro stato.

E quando però questo avviene, quando cioè i potenziali amanti vogliono davvero conoscerli di persona, loro cercheranno di nascondere il loro grave problema con tanti stratagemmi, sino a che non si riveleranno per quello che sono realmente.

E poi vediamo figure inquietanti, come il chirurgo plastico, che gli garantisce l’ottimo risultato dell’operazione ma che è più proteso a far denaro che il resto, lo spacciatore di organi umani, utili ai due per completare l’intervento chirurgico.

Nella loro ingenuità i due gemelli cascano in una serie di truffe, ma il finale nasconde un epilogo che lascerà tutti di sorpresa, con inaspettate trovate drammaturgiche. Lo spettacolo segue la linea satirica dell’Anonima G.R. capace di rendere le tragedie momenti di grande comicità, rendendo tematiche tanto scottanti, facilmente digeribili.

INFO REPLICHE

Prossime date e orari di programmazione:

sabato 10 gennaio | ore 20.30

domenica 11 gennaio | ore 19.00

sabato 17 gennaio | ore 20.30

domenica 18 gennaio | ore 19.00

sabato 24 gennaio | ore 20.30

domenica 25 gennaio | ore 19.00

Teatro AncheCinema | Corso Italia 112 Bari

Parcheggi a pagamento consigliati:

– Bari Centrale P1 | bit.ly/PARCHEGGIObaricentrale

– Interparking GestiPark Battisti | bit.ly/PARCHEGGIOgestipark

Biglietti qui: https://bit.ly/MUTANDA (circuito Vivaticket) e al botteghino del Teatro AncheCinema

Biglietto intero platea online: 23€ + commissioni

I biglietti ridotti sono disponibili sia online su Vivaticket che al botteghino e sono riservati esclusivamente alle seguenti categorie:

– accompagnatori di persone con disabilità in carrozzina

– bambini under10

– titolari di disability card

– convenzionati con AncheCinema

Le persone in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio

INFO SMS/WhatsApp: 328 25 49 669

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