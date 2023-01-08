Si gioca al “Picco” con inizio alle 15. Il Lecce, dopo la bella vittoria con la Lazio, vuole dare continuità ai risultati ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mettendosi definitivamente al sicuro.
Non solo la serie A, nel calcio con gli impegni odierni: in serie D girone H si giocano Afragolese-Bitonto, Barletta-Gladiator, Brindisi-Francavilla in Sinni, Casarano-Martina, Lavello-Città di Fasano, Matera-Molfetta, Nocerina-Gravina in Puglia, Puteolana-Nardò, Team Altamura-Cavese. Inizio alle 14,30.
Pallacanestro maschile serie A: l’Happy Casa Brindisi ospita l’Openjobmetis Varese. Inizio al palaPentassuglia, ore 17. Per i pugliesi è necessaria la vittoria per mantenersi, nella penultima giornata di andata del campionato, a ridosso della zona-final eight di coppa Italia e mantenere qualche residua speranza di entrarci.