rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Spezia-Lecce, Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese, la serie D girone H Calcio e basket maschile serie A: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

8 Gennaio 2023
Screenshot 20220828 213417

Si gioca al “Picco” con inizio alle 15. Il Lecce, dopo la bella vittoria con la Lazio, vuole dare continuità ai risultati ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mettendosi definitivamente al sicuro.

Non solo la serie A, nel calcio con gli impegni odierni: in serie D girone H si giocano Afragolese-Bitonto, Barletta-Gladiator, Brindisi-Francavilla in Sinni, Casarano-Martina, Lavello-Città di Fasano, Matera-Molfetta, Nocerina-Gravina in Puglia, Puteolana-Nardò, Team Altamura-Cavese. Inizio alle 14,30.

Pallacanestro maschile serie A: l’Happy Casa Brindisi ospita l’Openjobmetis Varese. Inizio al palaPentassuglia, ore 17. Per i pugliesi è necessaria la vittoria per mantenersi, nella penultima giornata di andata del campionato, a ridosso della zona-final eight di coppa Italia e mantenere qualche residua speranza di entrarci.

 

 

 

 

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione