Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 9 gennaio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.