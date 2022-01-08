Inizia ad arrivare il freddo in Puglia. Rispetto ai giorni scorsi si sono registrate temperature minime in calo di cinque-sei gradi, con quota neve nelle altitudini del subappennino dauno come Faeto o Celle San Vito. Precipitazioni piovose, qua e là nella regione, in nottata. Spesso scarse ma più cospicue fra brindisino e leccese: ad Ostuni dalla mezzanotte all’alba 25 millimetri di pioggia, a Vignacastrisi 17 stando alle rilevazioni della protezione civile della Puglia.

(immagini: fonte protezione civile della Puglia)