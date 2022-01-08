rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Puglia, netto calo di temperature. Forte pioggia ad Ostuni nella notte In media è di cinque-sei gradi

8 Gennaio 2022
Screenshot 20220108 064244

Inizia ad arrivare il freddo in Puglia. Rispetto ai giorni scorsi si sono registrate temperature minime in calo di cinque-sei gradi, con quota neve nelle altitudini del subappennino dauno come Faeto o Celle San Vito. Precipitazioni piovose, qua e là nella regione, in nottata. Spesso scarse ma più cospicue fra brindisino e leccese: ad Ostuni dalla mezzanotte all’alba 25 millimetri di pioggia, a Vignacastrisi 17 stando alle rilevazioni della protezione civile della Puglia.

Screenshot 20220108 070042

(immagini: fonte protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

686338952 10238156309839615 2327071033871953790 n

Martina Franca: “a causa di carenza di medici”, guardia medica oggi scoperta fino a sera Denuncia di un cittadino, era già successo il Primo Maggio

Screenshot 20220828 213417

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione