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4 Maggio 2026
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8 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 gennaio 2022

8.980

Nuovi casi

86.747

Test giornalieri

15

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.340
Provincia di Bat: 717
Provincia di Brindisi: 699
Provincia di Foggia: 1.135
Provincia di Lecce: 1.953
Provincia di Taranto: 996
Residenti fuori regione: 108
Provincia in definizione: 32
57.850

Persone attualmente positive

430

Persone ricoverate in area non critica

39

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

348.479

Casi totali

6.241.100

Test eseguiti

283.608

Persone guarite

7.021

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 123.913
Provincia di Bat: 34.846
Provincia di Brindisi: 30.235
Provincia di Foggia: 59.084
Provincia di Lecce: 47.649
Provincia di Taranto: 49.716
Residenti fuori regione: 2.301
Provincia in definizione: 735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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