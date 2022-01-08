Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.340
Provincia di Bat: 717
Provincia di Brindisi: 699
Provincia di Foggia: 1.135
Provincia di Lecce: 1.953
Provincia di Taranto: 996
Residenti fuori regione: 108
Provincia in definizione: 32
57.850
Persone attualmente positive
430
Persone ricoverate in area non critica
39
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 123.913
Provincia di Bat: 34.846
Provincia di Brindisi: 30.235
Provincia di Foggia: 59.084
Provincia di Lecce: 47.649
Provincia di Taranto: 49.716
Residenti fuori regione: 2.301
Provincia in definizione: 735