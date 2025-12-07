Nella foto l’invaso di Occhito. La diga che ha una portata di oltre 243 milioni di metri cubi di acqua, fino a pochi giorni fa era sotto il volume morto (circa 40 milioni di metri cubi). Per il più grande invaso in terra battuta d’Europa le precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno riguardato fortemente anche il foggiano, la situazione è migliorata; 47 milioni 644mila 960 metri cubi, quanto certificato dal consorzio di bonifica di Capitanata e relativo a ieri. Situazione decisamente migliore rispetto allo stesso giorno di un anno fa quando si era a livello di 27 milioni circa. Anche negli altri invasi del territorio va un po’ meglio, da qualche giorno in qua: si tratta di Marana Capacciotti, Capaccio sul Celone e San Pietro sull’Osento.