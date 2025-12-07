rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Cremonese-Lecce, Audace Cerignola-Casertana, Monopoli-Atalanta U23, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

7 Dicembre 2025
Screenshot 20220828 213417

Di Tony Maselli:

Trasferta importantissima per il Lecce. Alle 12,30 affronta allo “Zini” la Cremonese, sorpresa del campionato di calcio di serie A. I salentini devono dare seguito alla vittoria con il Torino.

Serie C girone C: fra le gare in programma oggi Monopoli-Atalanta U23 (ore 14,30) e Audace Cerignola-Casertana (ore 17,30).

Serie D girone H, il quadro odierno: Francavilla in Sinni, Virtus Francavilla Fontana, Manfredonia-Nardò, Pompei-Acerrana, Real Normanna-Afragolese, Sarnese-Fidelis Andria (ore 14,30); Ferrandina-Nola (ore 15); Barletta-Heraclea, Martina-Fasano, Paganese-Gravina in Puglia (ore 15,30).

Eccellenza pugliese: ieri Toma Maglie-Soccer Massafra 3-0. Oggi si disputano Bitonto-Gallipoli, Brilla Campi-Novoli, Taranto-Brindisi, Ugento-Atletico Racale (ore 14,30); Atletico Acquaviva-Foggia Incedit, Galatina-Taurisano, Unione calcio-Polimnia (ore 15,30); Canosa-Bisceglie (ore 16); Virtus Mola-Nuova Spinazzola (ore 17).

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione