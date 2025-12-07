Di Tony Maselli:
Trasferta importantissima per il Lecce. Alle 12,30 affronta allo “Zini” la Cremonese, sorpresa del campionato di calcio di serie A. I salentini devono dare seguito alla vittoria con il Torino.
Serie C girone C: fra le gare in programma oggi Monopoli-Atalanta U23 (ore 14,30) e Audace Cerignola-Casertana (ore 17,30).
Serie D girone H, il quadro odierno: Francavilla in Sinni, Virtus Francavilla Fontana, Manfredonia-Nardò, Pompei-Acerrana, Real Normanna-Afragolese, Sarnese-Fidelis Andria (ore 14,30); Ferrandina-Nola (ore 15); Barletta-Heraclea, Martina-Fasano, Paganese-Gravina in Puglia (ore 15,30).
Eccellenza pugliese: ieri Toma Maglie-Soccer Massafra 3-0. Oggi si disputano Bitonto-Gallipoli, Brilla Campi-Novoli, Taranto-Brindisi, Ugento-Atletico Racale (ore 14,30); Atletico Acquaviva-Foggia Incedit, Galatina-Taurisano, Unione calcio-Polimnia (ore 15,30); Canosa-Bisceglie (ore 16); Virtus Mola-Nuova Spinazzola (ore 17).