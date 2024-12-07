Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:



Nato dal desiderio di rappresentare l’identità, la cultura e l’energia di una comunità pronta a vivere una prestigiosa manifestazione sportiva internazionale, il delfino Ionios è stato selezionato attraverso un sondaggio pubblico aperto a tutti i cittadini, che in quell’immagine stilizzata hanno espresso gioia, vivacità, energia, buon auspicio, in grado di rappresentare il forte legame di Taranto e della Puglia con la tradizione mediterranea.

La scelta della mascotte ha richiesto un rigoroso processo di valutazione che ha considerato l’originalità, la rilevanza culturale e la capacità di Ionios di incarnare lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, di rappresentare la “città dei due mari” e di simboleggiare anche l’unità e la cooperazione tra le nazioni che partecipano ai Giochi. L’esito della selezione, svoltasi online dal 16 maggio al 16 giugno del 2020, ha premiato il delfino, simbolo dell’identità culturale della città e che richiama il patrimonio naturale del Golfo di Taranto.

“La registrazione della mascotte Ionios per i XX Giochi del Mediterraneo, lungi dall’essere un semplice passaggio procedurale, – ha affermato il sindaco Rinaldo Melucci- riveste un significato particolare. E questo poiché ci avvicina ancora di più ad un evento che rappresenta un’opportunità unica per Taranto di mostrarsi al mondo e di accrescere e rafforzare la sua dimensione a livello internazionale. I Giochi avranno un impatto rilevante sull’economia locale, stimolando il turismo e attirando visitatori da ogni angolo del Mediterraneo. Come ho avuto modo di sostenere in altre occasioni, si tratta di una grande sfida che vogliamo affrontare e vincere. La riprova si ricava dal fatto che siamo impegnati da tempo a preparare la città per accogliere al meglio questa manifestazione sportiva. In particolare, stiamo lavorando sulla rete di trasporti e sulle infrastrutture per garantire che gli atleti e i visitatori possano godere di un’esperienza eccezionale. E a tal proposito, ricordo l’introduzione della rete BRT (Bus Rapid Transit) con bus elettrici veloci, che è solo uno degli interventi strategici che rivoluzioneranno la mobilità urbana, facilitando il raggiungimento delle sedi dei Giochi e riducendo l’impatto ambientale.”

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo look di Ionios. la mascotte dei XX Giochi del Mediterraneo. Il suo restyling è stato pensato per renderlo ancora più accattivante e vicino al pubblico, diventando così il simbolo perfetto per celebrare questo importante evento” – ha dichiarato Carlo Molfetta, direttore generale di “Taranto 2026”.

“Il nuovo design, frutto di un attento lavoro di squadra, è stato ottimizzato per una migliore fruibilità e adattabilità alle diverse esigenze comunicative e di merchandising. Ionios si presenta ora con un aspetto dinamico, moderno, colorato, pronto a conquistare grandi e piccoli appassionati di sport” – ha aggiunto Cristina Papini, Head of Marketing & Communication di “Taranto 2026”.