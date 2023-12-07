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San Marco in Lamis: nuovo centro anziani Inaugurazione

7 Dicembre 2023
raffaele piemontese inaugurazione 2

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Ieri pomeriggio, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha partecipato all’inaugurazione del Centro polivalente per anziani di piazza Madonna delle Grazie, nel cuore della villa comunale di San Marco in Lamis.

“L’opera – ha osservato Piemontese – ha un’importanza superiore al finanziamento regionale di oltre un milione di euro, come testimoniano le tante persone e, soprattutto, le tante donne che hanno voluto essere presenti al taglio del nastro della nuova vita della struttura”.

L’intervento è stato finanziato a seguito di un Avviso che la Regione Puglia ha diffuso nel 2018 nell’ambito della strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie.

La ristrutturazione, il recupero funzionale e l’adeguamento strutturale del Centro Anziani di San Marco in Lamis hanno rimesso a nuovo l’intero fabbricato, con lavori di rifacimento integrale degli infissi, degli impianti antincendio, termico, elettrico e fotovoltaico, con il rifacimento del pacchetto di copertura, della dotazione dell’arredo e anche con l’acquisto di un pulmino.

“È davvero motivo di orgoglio contribuire a potenziare servizi capaci di regalare sorrisi e voglia di stare assieme come si coglie stasera”, ha proseguito Piemontese, conversando con Francesco Pirro, presidente del Centro, e con Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, che hanno sottolineato l’importanza di un polo di aggregazione che torna attivo in uno spazio della città dove si incontrano diverse generazioni.

Il Centro si trova nel cuore della vita comunitaria di San Marco in Lamis, in fondo al viale che attraversa la Villa Comunale intitolata a Joseph Tusiani, e si sviluppa su tre piani, con locali adibiti a palestra, un ampio spazio per i giochi e l’intrattenimento e un auditorium per le riunioni.


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