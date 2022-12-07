Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 403
Provincia di Bat: 120
Provincia di Brindisi: 180
Provincia di Foggia: 179
Provincia di Lecce: 563
Provincia di Taranto: 181
Residenti fuori regione: 14
Provincia in definizione: 6
17.382
Persone attualmente positive
262
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.539.730
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 502.524
Provincia di Bat: 132.179
Provincia di Brindisi: 149.740
Provincia di Foggia: 218.555
Provincia di Lecce: 330.525
Provincia di Taranto: 211.189
Residenti fuori regione: 16.445
Provincia in definizione: 5.266