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Puglia: 1566423 positivi a test corona virus, incremento di 1646 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 dicembre 2022

1.646

Nuovi casi

10.402

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 403
Provincia di Bat: 120
Provincia di Brindisi: 180
Provincia di Foggia: 179
Provincia di Lecce: 563
Provincia di Taranto: 181
Residenti fuori regione: 14
Provincia in definizione: 6
17.382

Persone attualmente positive

262

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.566.423

Casi totali

13.298.193

Test eseguiti

1.539.730

Persone guarite

9.311

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 502.524
Provincia di Bat: 132.179
Provincia di Brindisi: 149.740
Provincia di Foggia: 218.555
Provincia di Lecce: 330.525
Provincia di Taranto: 211.189
Residenti fuori regione: 16.445
Provincia in definizione: 5.266

 

 

 

 

 

 

 

 


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