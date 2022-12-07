Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Poghiorsini:



L’Amministrazione comunale comunica con grande dolore la perdita del nostro amato Sindaco Ignazio Di Mauro.

Nella sua vita si è distinto sia come professionista sia come amministratore.

Ha saputo lasciare una profonda traccia del suo operato, con la sua competenza e con la sua umanità.

E’ sempre stato incapace di risparmiarsi nel suo doppio impegno sia sul fronte amministrativo che su quello professionale come medico.

E’ stato una persona che è entrata nel cuore dei più dedicandosi con grande passione, impegno e intelligenza per la crescita del nostro Paese.

La comunità di Poggiorsini tutta si prepara a salutare il primo cittadino con le esequie che si terranno il 9 dicembre nella chiesa di Maria SS. Addolorata di Poggiorsini alle ore 10.00.

Porgiamo alla sua famiglia, nel tragico momento che ci trova uniti nel dolore, le nostre più sentite condoglianze.

L’Amministrazione Comunale.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“Ho appreso la notizia della scomparsa del sindaco di Poggiorsini Ignazio Di Mauro con grande dispiacere. Mi unisco al cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato sia attraverso la sua professione di medico, sia attraverso il suo impegno politico.

Alla famiglia e alla città di Poggiorsini giunga il mio sincero cordoglio unito a quello dell’intera comunità pugliese”. Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per l’improvvisa scomparsa del sindaco di Poggiorsini