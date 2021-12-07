Decreto del Consiglio di Stato. Sospesa la surroga di consiglieri regionali della Puglia che il Tar pugliese aveva recentemente sancito togliendo due seggi alla maggioranza ed assegnadoli all’opposizione. Con la decisione del Consiglio di Stato rimangono al loro posto Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rimangono a casa Vito De Palma ed Antonio Scalera. Discussione in camera di consiglio l’11 gennaio.
All’atto pratico, trascorsi quindici mesdalle elezioni, ancora non si conosca definitiva composizione del consiglio regionale della Puglia.