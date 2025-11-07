Di seguito il comunicato:

Alla domanda su quale candidato presidente voterebbe alle prossime regionali, gli elettori della Puglia non hanno dubbi: il candidato del centrosinistra Antonio Decaro, con una forchetta che va dal 62% al 66%, è nettamente in testa rispetto al candidato del centrodestra Luigi Lobuono, che insegue con consensi che vanno dal 32% al 36%. Una differenza di 30 punti. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre, in vista delle elezioni regionali che si svolgeranno il 23 e 24 novembre.

Altri candidati sono tra l’1% e il 3%. Gli incerti sono il 18%. La stima dei votanti è del 50%.

Alla domanda su quale partito voterebbe, gli elettori pugliesi si sono così divisi: CENTROSINISTRA Pd (22% – 26%); M5s (7% – 11%); Avs (4% – 8%); Altre liste con Decaro (23% – 27%). CENTRODESTRA Fdi (15% – 19%); Forza Italia (8% – 12%); Lega (2% – 6%); Altre liste con Lobuono (1% – 5%). ALTRI partiti (1% – 3%).