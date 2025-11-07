Fra la regioni oggi in allerta c’è, almeno in parte, la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.