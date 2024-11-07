Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Sono stati consegnati questo pomeriggio alla Miccolis spa -azienda che svolge il servizio di trasporto urbano a Martina- 13 nuovi bus a metano modello Otokar Kent C CNG, classe di emissione Euro 6.

Si tratta di mezzi all’avanguardia per una mobilità urbana sempre più sostenibile, il cui impiego è finalizzato ad elevare la qualità del trasporto pubblico locale e a garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente. Sostituiranno gli attuali bus a gasolio Euro 3 che saranno dismessi.

I nuovi bus sono stati acquistati dalla Regione Puglia, con finanziamenti europei del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIC) al PNRR e ai fondi stanziati dal Ministero (Dm 315/2021 – D.D.N. 35 del 18 marzo 2024), al fine di rinnovare il parco mezzi del trasporto pubblico urbano. Sono stati assegnati al Comune di Martina nel numero di 13 sulla base di alcuni criteri fra cui l’estensione del territorio e il numero dei bus da sostituire. Il Comune di Martina li ha affidati alla Miccolis spa in usufrutto.

Hanno preso parte alla consegna, fra gli altri, l’Assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Debora Ciliento, il Sindaco Gianfranco Palmisano, l’Assessore alla Mobilità Angelo Gianfrate e gli altri Assessori della Giunta e alcuni Consiglieri Comunali.

“L’arrivo dei nuovi bus – sottolineano il Sindaco Palmisano e l’Assessore alla Mobilità Gianfrate– ci consente di rinnovare circa la metà del parco mezzi e di offrire ai cittadini un servizio di livello qualitativo più elevato ed ecosostenibile. La messa su strada è anche un invito ai cittadini a utilizzare il trasporto pubblico. A tutti, inoltre, rivolgiamo un accorato appello a non danneggiarli e a non sporcarli perché si tratta di beni di tutta la collettività dei quali, quindi, tutti dobbiamo avere cura. Ringraziamo l’Assessore regionale ai Trasporti dottoressa Debora Ciliento per la sua presenza a Martina”.

All’appello si è associata l’Assessora Ciliento: “E’ una grande soddisfazione essere oggi ospiti del Comune di Martina Franca per l’inaugurazione di ben 13 nuovi autobus a metano per il servizio Tpl suburbano. Nuovi mezzi donati alla comunità a cui chiedo di prendersene cura, perché si tratta di un bene e di un servizio che è di tutti. E’ una soddisfazione soprattutto vedere dal vivo e su strada questi autobus acquistati dalla Regione, assegnati al Comune e dati in usufrutto all’azienda esercente il Tpl, cioè la Miccolis, che rinnoverà così circa la metà della flotta in servizio a Martina Franca, in quanto altrettanti euro 2 ed euro 3 sono stati dismessi. Un lavoro di squadra tra Regione e Comune per un trasporto pubblico sempre più sostenibile, sicuro e confortevole”.

Caratteristiche dei nuovi bus

I nuovi bus Otokar Kent C CNG, lunghi 10 metri e con pianale ribassato, sono alimentati a metano e rientrano nella classe di emissione Euro 6, la più avanzata in termini di rispetto ambientale. Ogni veicolo è progettato per trasportare fino a 89 passeggeri, dei quali 25 seduti, e presenta dotazioni di bordo innovative: monitor multimediale per l’informazione in tempo reale, un sistema avanzato di conteggio passeggeri, videosorveglianza integrata e accessori aggiuntivi per migliorare comfort e sicurezza. Forniti da Otokar Europe, i bus sono considerati un’importante risorsa per garantire una mobilità più rispettosa dell’ambiente e della qualità dell’aria e allo stesso tempo più efficiente.