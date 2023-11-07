Il numero dei morti per l’alluvione in Toscana è salito a otto. Oggi è stato rinvenuto il corpo di un anziano.
Anche persone e mezzi della protezione civile pugliese sono impegnati, in questi giorni, nel soccorso alla popolazione.
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