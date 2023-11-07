Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno approvato il progetto attuativo denominato “MT Academy Smart” da svolgere nell’Hub San Rocco in Matera(dal 2018 vi opera la Casa delle tecnologie emergenti).

Intervento in linea con il Piano strategico regionale 2021-2030 da concretizzare tramite lo “Smart Lab Academy. A world class Hub innovation talent & projects”.

Le Academy assumono il ruolo di Centri internazionali vocati all’Open Innovation, quali principali ecosistemi in cui generare impatti occupazionali e imprenditoriali, accelerando la transizione digitale e green nei settori produttivi strategici a cui la Regione punta per lo sviluppo di piani integrati, a sostegno delle filiere produttive nei settori chiave della Basilicata.

Il programma materano è finanziato con 3.000.000,00 euro riconducibili al Piano FSC 2021-2027.

Quale soggetto attuatore per lo svolgimento di mansioni di supporto e segreteria è stata designata Sviluppo Basilicata spa, compagine in house dell’ Ente regionale .

MT Academy intende attrarre uno o più Big Players internazionali che potranno avviare percorsi formativi rivolti a talenti provenienti da ogni luogo del mondo. Si vuole contribuire a frenare l’abbandono del territorio lucano da parte dei giovani e diventare spazio di attrazione per aziende e intelligenze.

La scelta di Matera è importante in quanto i Big Players potranno “ brandizzare la loro offerta formativa, legandosi al brand Matera quale città riconosciuta a livello internazionale. Con un approccio di Open Corporate Academy si crea un ambiente didattico dove ci siano tutte le condizioni per auspicare l’incontro tra imprese e giovani e generare occasioni di occupazione in ambiti stimolanti e innovativi senza dover necessariamente recarsi in altre regioni d’Italia o all’estero”.

Il Piano economico di MT Academy è suddiviso in questo modo :

-costi utilizzo spazi e apparecchiature presso Hub San Rocco : 120 mila euro prima annualità, 120 mila euro seconda annualità, 120 mila euro terza annualità

– costi funzionamento e promozione dell’Academy ; funzionalità e attività gestionali : 250 mila euro prima annualità, 250 mila euro seconda annualità, 250 mila euro terza annualità; lancio internazionale dell’Academy : 45 mila euro prima annualità, 30 mila euro seconda annualità, 30 mila euro terza annualità; comunicazione e promozione : 50 mila euro prima annualità, 50 mila euro seconda annualità, 50 mila euro terza annualità

– coordinamento scientifico, supporto alla definizione piani formativi, alle docenze che prevedano il coinvolgimento delle Università, ITS e altri Istituti formazione suprema : euro 70 mila prima annualità, euro 70 mila seconda annualità, euro 70 mila terza annualità

-evento annuale MT Academy talent exibition : 50 mila euro prima annualità, 50 mila euro seconda annualità, 50 mila euro terza annualità

– special lectures con personalità di spicco nazionali e internazionali : 20 mila euro prima annualità, 20 mila euro seconda annualità, 20 mila euro terza annualità

– costi per Borse di studio : 405 mila euro prima annualità, 405 mila euro seconda annualità, 05 mila euro terza annualità.

Il primo triennio di sperimentazione sarà utile a comprendere l’efficacia della sinergia tra Big Players e la Basilicata, che potrebbe rivelarsi “estremamente interessante in materia di reclutamento di talenti e creazione di prototipi e soluzioni digitali. Più efficaci saranno i risultati ottenuti grazie alla MT Academy e maggiori saranno gli investimenti sul territorio lucano che potrebbero impattare soprattutto in termini occupazionali”.

Prevista la sottoscrizione di un contratto fra Regione e Comune della Città dei Sassi per la realizzazione congiunta di iniziative e programmi basati su un’equa partecipazione.

La collaborazione si effettuerà attraverso un impegno economico da parte della Regione in favore del Comune pari a euro 360.000,00 euro, la messa a disposizione , in capo al Comune, presso l’Hub San Rocco di spazi adeguati alle attività formative e di una ulteriore superficie da adibire a segreteria/ufficio ; una partecipazione attiva all’ecosistema dell’innovazione per incentivare la cooperazione tra Università e imprese e Enti di ricerca e Pubbliche amministrazione e Organizzazioni del Terzo settore.

Verrà istituito un Comitato di supervisione( due membri nominati dalla Regione e due dal Comune) per la direzione e monitoraggio dei programmi inerenti l’accordo tra le parti. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Durata del Protocollo d’intesa? Tre anni.