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4 Maggio 2026
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Puglia: 1526034 positivi a test corona virus, incremento di 358 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 novembre 2022

358

Nuovi casi

3.099

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 119
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 62
Provincia di Foggia: 34
Provincia di Lecce: 96
Provincia di Taranto: 27
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 0
12.669

Persone attualmente positive

161

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.526.034

Casi totali

13.041.424

Test eseguiti

1.504.183

Persone guarite

9.182

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 491.453
Provincia di Bat: 129.751
Provincia di Brindisi: 145.417
Provincia di Foggia: 213.771
Provincia di Lecce: 317.766
Provincia di Taranto: 206.629
Residenti fuori regione: 16.073
Provincia in definizione: 5.174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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