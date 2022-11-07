Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 119
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 62
Provincia di Foggia: 34
Provincia di Lecce: 96
Provincia di Taranto: 27
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 0
12.669
Persone attualmente positive
161
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.504.183
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 491.453
Provincia di Bat: 129.751
Provincia di Brindisi: 145.417
Provincia di Foggia: 213.771
Provincia di Lecce: 317.766
Provincia di Taranto: 206.629
Residenti fuori regione: 16.073
Provincia in definizione: 5.174