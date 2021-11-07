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Puglia: 274204 positivi a test corona virus, incremento di 146 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 novembre 2021

166

Nuovi casi

16.895

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 41
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 26
Provincia di Foggia: 41
Provincia di Lecce: 26
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 1
3.447

Persone attualmente positive

146

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

274.204

Casi totali

4.317.777

Test eseguiti

263.908

Persone guarite

6.849

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.933
Provincia di Bat: 28.486
Provincia di Brindisi: 21.770
Provincia di Foggia: 48.470
Provincia di Lecce: 32.186
Provincia di Taranto: 41.829
Residenti fuori regione: 1.012
Provincia in definizione: 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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