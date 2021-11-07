Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 41
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 26
Provincia di Foggia: 41
Provincia di Lecce: 26
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 1
3.447
Persone attualmente positive
146
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.933
Provincia di Bat: 28.486
Provincia di Brindisi: 21.770
Provincia di Foggia: 48.470
Provincia di Lecce: 32.186
Provincia di Taranto: 41.829
Residenti fuori regione: 1.012
Provincia in definizione: 518