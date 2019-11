Di Anna Lodeserto:

” Vaccinati, non farti influenzare”. Questo lo slogan scelto per la campagna vaccinale antinfluenzale 2019/2020 della Regione Puglia. Un testimonial d’ eccezione quest’anno, Lino Banfi. Un volto conosciuto per i numerosi film che l’hanno portato ad ottenere un meritato successo tra il pubblico, così come conosciute sono le sue origini pugliesi.

Con l’avvicinarsi della stagione invernale inevitabilmente riparte il dibattito sulla questione vaccino si, vaccino no.

La Regione Puglia, nelle parole del Presidente Emiliano, ricorda l’importanza e la necessità di vaccinarsi per gli over 65 ed i soggetti affetti da malattie croniche. L’obiettivo da perseguire è quello di ridurre le complicanze dovute all’influenza.

I dati di copertura vaccinale raggiunti nel 2018 si fermano al 52,7%, soglia ben lontana dalla copertura nazionale che si aggira attorno al 75%.

Quest’ anno la Asl di Bari e la Federfarma hanno firmato un protocollo sperimentale che coinvolge 370 farmacie del territorio barese. A distribuire i vaccini ai medici di base e ai pediatri saranno, solo per quest’anno e solo per la provincia di Bari, le farmacie e non il Dipartimento di Prevenzione della Asl.

La vaccinazione è gratuita per i soggetti a rischio e per gli over 65. È vivamente consigliata , anche, alle donne in gravidanza ritenute dall’OMS maggiormente a rischio per sé e di rimando per il feto.

Il costo del vaccino per coloro che non beneficiano dell’esenzione ammonta a pochi euro. Oltre al vaccino, per prevenire l’influenza sarebbe auspicabile adottare delle semplici misure di igiene e protezione personale ( come consigliato dall’ European Center for Disease Control). È buona prassi lavare regolarmente ed accuratamente le mani, coprire naso e bocca con fazzoletti monouso quando si starnutisce e , dopo aver cestinato il rifiuto, lavare le mani.

Non meno importante è cercare di limitare la vicinanza a gente affetta dal virus influenzale o colpita da stati febbrili soprattutto nella fase iniziale.

In Puglia saranno distribuite 700mila dosi di vaccino, sperando che il numero dei vaccinati cresca rispetto allo scorso anno.

La campagna di comunicazione per il vaccino antinfluenzale sarà condotta attraverso uno spot con protagonista Lino Banfi e diretto da Alessandro Piva, affissionistica stradale e nei centri medici di base.

La campagna vaccinale si chiuderà a fine dicembre. Naturalmente per qualsiasi dubbio sarebbe opportuno rivolgersi al proprio medico di base oppure a gente esperta.

(foto: il nostro testimonial è un.pediatra, Francesco Pastore)