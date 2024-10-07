Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Molfetta.
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Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di allacciamento sulla SS96 Bari-Altamura, verso Bari.
Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla D94 Complanare sud di Bari, direzione Tangenziale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Modugno.
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Termoli Molise, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Poggio Imperiale o di Vasto sud;
-dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Riovivo”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata; di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Riovivo est”, situata nel tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara.
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione degli impianti di illuminazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 9 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 10 OTTOBRE
-saranno chiuse le aree di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest” e “Dolmen di Bisceglie est”, situate nel tratto compreso tra Trani e Molfetta, rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 10 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 11 OTTOBRE
-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Bitonto.
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS272 verso la SS16 Adriatica, SS16 Adriatica in direzione di Pescara/Termoli, SP37 verso la A14, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Poggio Imperiale.
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Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.