Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Molfetta.

—– Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di allacciamento sulla SS96 Bari-Altamura, verso Bari. Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla D94 Complanare sud di Bari, direzione Tangenziale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Modugno.

—– Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti: -dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Termoli Molise, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Poggio Imperiale o di Vasto sud; -dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Riovivo”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata; di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Riovivo est”, situata nel tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione degli impianti di illuminazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 9 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 10 OTTOBRE -saranno chiuse le aree di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest” e “Dolmen di Bisceglie est”, situate nel tratto compreso tra Trani e Molfetta, rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara. DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 10 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 11 OTTOBRE -sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Bitonto.

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