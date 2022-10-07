rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1487621 positivi a test corona virus, incremento di 1339 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Ottobre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 ottobre 2022

1.339

Nuovi casi

10.198

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 455
Provincia di Bat: 85
Provincia di Brindisi: 146
Provincia di Foggia: 162
Provincia di Lecce: 327
Provincia di Taranto: 151
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 1
13.586

Persone attualmente positive

134

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.487.621

Casi totali

12.780.677

Test eseguiti

1.464.937

Persone guarite

9.098

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 479.505
Provincia di Bat: 127.835
Provincia di Brindisi: 140.684
Provincia di Foggia: 210.157
Provincia di Lecce: 306.712
Provincia di Taranto: 201.943
Residenti fuori regione: 15.713
Provincia in definizione: 5.072

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione