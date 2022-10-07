Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 455
Provincia di Bat: 85
Provincia di Brindisi: 146
Provincia di Foggia: 162
Provincia di Lecce: 327
Provincia di Taranto: 151
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 1
13.586
Persone attualmente positive
134
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.464.937
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 479.505
Provincia di Bat: 127.835
Provincia di Brindisi: 140.684
Provincia di Foggia: 210.157
Provincia di Lecce: 306.712
Provincia di Taranto: 201.943
Residenti fuori regione: 15.713
Provincia in definizione: 5.072