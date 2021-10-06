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Sicuri su strada, sicuri al lavoro: campagna Confindustria Taranto-Inail Presentata ieri

7 Ottobre 2021
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Comunicazione di Confindustria Taranto:

L’iniziativa, attraverso interventi destinati a imprese e lavoratori, mira ad incidere concretamente sulla riduzione del fenomeno degli incidenti stradali legati al lavoro. In allegato le slide che sintetizzano le finalità e le modalità di attuazione dell’iniziativa, che vede assieme Confindustria Taranto, Inail Puglia e Assidal.

La campagna formativa/informativa avrà la durata di 12 mesi. L’avvio del progetto, ancora in fase di definizione, sarà comunicato a breve,assieme al timing delle varie iniziative ad esso connesse.

 

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