Comunicazione di Confindustria Taranto:



L’iniziativa, attraverso interventi destinati a imprese e lavoratori, mira ad incidere concretamente sulla riduzione del fenomeno degli incidenti stradali legati al lavoro. In allegato le slide che sintetizzano le finalità e le modalità di attuazione dell’iniziativa, che vede assieme Confindustria Taranto, Inail Puglia e Assidal.

La campagna formativa/informativa avrà la durata di 12 mesi. L’avvio del progetto, ancora in fase di definizione, sarà comunicato a breve,assieme al timing delle varie iniziative ad esso connesse.

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