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Sicurezza delle informazioni e delle reti: da oggi ConfSec Da Bari le tavole rotonde nell'edizione digitale sulla cyber security

7 Ottobre 2021
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Osiggi e domani si svolge la sesta edizione del ConfSec, il più importante evento sula cyber security del sud Italia. Dagli esponenti istituzionali all’ethical hacker agli esperti, al centro delle tavole rotonde che si tengono a Bari ma per un pubblico esclusivamente online (prevenzione Covid) c’è la cyber security. Imprese, amministrazione pubblica, privati, subiscono questa emergenza, spessissimo inconsapevolmente. I casi della Regione Lazio con il furto di dati di cittadini da parte di cyber criminali o della recente operazione internazionale coordinata dalla procura di Bari per conti hackerati e frodi online sono solo alcuni esempi.

Al Confsec 2021 intervergono per i saluti istituzionali Rocco De Franchi, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia; Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia; Eugenio Di Sciascio, vicesindaco di Bari; Luigi Rebuffi,  Secretary-General Ecso.


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