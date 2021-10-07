Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.