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4 Maggio 2026
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Puglia: 269465 positivi a test corona virus, incremento di 94 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 ottobre 2021

94

Nuovi casi

12.982

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 25
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 18
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
2.450

Persone attualmente positive

146

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

269.465

Casi totali

3.766.644

Test eseguiti

260.218

Persone guarite

6.797

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.857
Provincia di Bat: 28.204
Provincia di Brindisi: 21.370
Provincia di Foggia: 47.390
Provincia di Lecce: 31.287
Provincia di Taranto: 40.892
Residenti fuori regione: 993
Provincia in definizione: 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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