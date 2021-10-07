Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 25
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 18
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
2.450
Persone attualmente positive
146
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.857
Provincia di Bat: 28.204
Provincia di Brindisi: 21.370
Provincia di Foggia: 47.390
Provincia di Lecce: 31.287
Provincia di Taranto: 40.892
Residenti fuori regione: 993
Provincia in definizione: 472