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Puglia, focolai: i 36 del “Don Uva” di Foggia, i 19 della scuola di Taranto Corona virus: due casi in un istituto di Bari, uno studente undicenne di Brindisi

7 Ottobre 2020
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A Foggia 27 ospiti e nove operatori del “Don Uva” positivi a test corona virus. Sintomi non gravi per tutti, procedure attuate con dovizia dai responsabili della struttura sociosanitaria.

Taranto: i 18 casi di ieri, della scuola “Maria Pia” (17 in una sola classe) si aggiungono al primo caso risalente a giorni fa. Mario Balzanelli, tarantino coordinatore nazionale del 118, ritiene insufficiente coprire naso e bocca in aula e ritiene più adeguata, a scuola, la visiera. Perché vanno tenuti al riparo anche gli occhi.

Due casi nella scuola “Piccinni” di Bari, uno studente undicenne della “Salvemini” di Brindisi.

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