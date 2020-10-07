A Foggia 27 ospiti e nove operatori del “Don Uva” positivi a test corona virus. Sintomi non gravi per tutti, procedure attuate con dovizia dai responsabili della struttura sociosanitaria.

Taranto: i 18 casi di ieri, della scuola “Maria Pia” (17 in una sola classe) si aggiungono al primo caso risalente a giorni fa. Mario Balzanelli, tarantino coordinatore nazionale del 118, ritiene insufficiente coprire naso e bocca in aula e ritiene più adeguata, a scuola, la visiera. Perché vanno tenuti al riparo anche gli occhi.

Due casi nella scuola “Piccinni” di Bari, uno studente undicenne della “Salvemini” di Brindisi.