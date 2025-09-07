Di Tony Maselli:

Alle 14, ora italiana, a Bangkok si disputa la finale del campionato del mondo di pallavolo femminile. In campo Italia e Turchia. La formazione di Julio Velasco cerca la trentaseiesima vittoria consecutiva e soprattutto il titolo iridato. È probabilmente la nazionale di ogni sport con il maggior numero di vittorie consecutivo mai verificatosi, oggi si tratta di proseguire. Per Egonu, Silla e le altre che non arrivavano in finale mondiale da sette anni, il tifo di un Paese intero. Il titolo iridato manca all’Italia da 23 anni. Oggi è anche un incontro moglie-marito: De Gennaro giocatrice dell’Italia, Santarelli allenatore della Turchia. E c’è della Puglia: il presidente federale Giuseppe Manfredi, è di Alberobello.

Alle 20 ora italiana si disputa a New York l’incontro di tennis Sinner-Alcaraz, finale degli Us open. Non è in palio solo il titolo ma anche il primato nel ranking mondiale.

Nel pomeriggio italiano, il gran premio di formula 1 di automobilismo. Le Ferrari non sono favoritissime ma a Monza chissà mai.

Per la pallacanestro maschile alle 17,30 di gioca Italia-Slovenia. Ottavo di finale del campionato europeo. Si gioca a Riga.

Calcio, terza giornata del campionato di calcio di serie C: nel girone C, fra le altre partite in programma Audace Cerignola-Siracusa e Team Altamura-Cavese. In entrambi i casi inizio alle 20,30.

Inizia il campionato di serie D: nel girone H, quello comprendente le squadre pugliesi, si giocano Acerrana-Martina, Città di Fasano-Afragolese, Fidelis Andria-Ferrandina, Francavilla in Sinni-Manfredonia, Heraclea calcio-Real Normanna, Nardò-Paganese, Nola-Gravina in Puglia, Sarnese-Pompei, Virtus Francavilla Fontana-Barletta. Inizio delle gare fra le 15 e le 17.

Eccellenza pugliese, terza giornata (ore 15,30): Atletico Acquaviva-Taurisano, Bisceglie-Novoli, Bitonto-Virtus Novoli, Brilla Campi-Brindisi, Canosa-Atletico Racale, Foggia Incedit-Massafra, Galatina-Unione calcio, Taranto-Polimnia (a Massafra), Ugento-Nuova Spinazzola, Toma Maglie-Gallipoli.