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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Anche in Puglia le iniziative a sostegno della Palestina e di Sumud flotilla Come in tutta Italia

7 Settembre 2025
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La foto si riferisce a Livorno, venerdì. Ma c’è stata anche Bari. C’è stata anche Taranto, ieri mattina. Le altre città pugliesi. E Roma, Milano, le metropoli come i minuscoli centri. La cerimonia di chiusura alla mostra del cinema di Venezia, ieri sera, con Toni Servillo, premio coppa Volpi, che nel suo discorso di ringraziamento ha tributato un pensiero a chi in mare va verso la costa palestinese ad aiutare gli oppressi. Le iniziative si susseguono e sono continue, in Italia, in questi giorni. Sempre più, in segno di solidarietà alla popolazione di Gaza e di vicinanza ai volontari della Global Sumud flotilla che portano aiuti umanitari a chi vuole salvarsi dal genocidio, che tale è nei fatti, voluto dal governo israeliano.


Fritrak - Trasporto acqua




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